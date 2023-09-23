البابا: عرقلة إنقاذ المهاجرين في البحر "لفتة كراهية"

شدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، على أن الواجب يتطلب إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق في البحر.

وأشار بابا الفاتيكان خلال مراسم مشتركة لأتباع الديانات المختلفة، إلى أن ذلك "واجب إنساني" وأن الذين يعرقلون عمليات الإنقاذ يبدون "لفتة كراهية".

وأدى البابا فرنسيس (86 عاما) مع المشاركين صلوات أمام نصب تذكاري لمن ماتوا في البحر غرقاً.

وكان رئيس أساقفة مرسيليا الكاردينال جان مارك أفلين، وهو فرنسي مولود في الجزائر، قد انتقد في وقت سابق السياسيين الذين يمنعون المنظمات غير الحكومية وسفنها من إنقاذ الغرقى.