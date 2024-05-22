"إنجاز عظيم للشعب".. الإعلام الإيراني يحذف تصريحا لمسؤول بشأن مقتل رئيسي
حذفت وسائل إعلام إيرانية تصريحا لمسؤول وصف فيه مقتل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في تحطم مروحيته يوم الأحد الماضي، بأنه "إنجاز عظيم" للشعب الإيراني، ما أثار انتقادات واسعة.
وجاء تصريح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمين مجلس التنسيق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية، الجنرال محسن رضائي، خلال مراسم تشييع جثامين ضحايا المروحية الرئاسية بالعاصمة طهران.
وحذفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" هذا التصريح، كما فعلت ذلك وكالة أنباء "انتخاب"، فيما قامت بعض وسائل الإعلام بتعديل هذا التصريح والإبقاء على جزء منه يشيد فيه بإنجازات حكومة رئيسي.
ووصف محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس الثوري، مقتل إبراهيم رئيسي بأنه "إنجاز عظيم" للشعب الإيراني، وقال "إن استشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي، مع كل الجهود التي بذلها، كان إنجازًا كبيرًا للأمة الإيرانية"، مضيفًا أنه "أعاد الروح الأخلاقية والروحية إلى مجتمعنا مرة أخرى".
وأثار التصريح انتقادات واسعة، إذ قال الصحفي وحيد حاجي بور، عبر حسابه في منصة "إكس"، : "بدلًا من متابعة والتعامل مع مرتكبي حادث تحطم مروحية الرئيس، الذي كان كارثة واسعة النطاق، قال محسن رضائي: "استشهاد الرئيس كان إنجازًا عظيمًا للأمة الإيرانية!".
وأضاف "هل تعتقدون حقًا أن وفاة أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة مع الفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة يعتبر إنجازًا؟ أي إنجاز بالضبط؟؟!!
وتساءلت مغردة إيرانية تدعى نرجسي، قائلة: " عن ماذا تتحدث؟ أي إنجاز؟ ما هي الشهادة".
كما سخرت المدونة الإيرانية ستاره شباي مشرفي من تصريح رضائي، وقالت "عندما لا تستطيع التعبير عما يدور في قلبك".