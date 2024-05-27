للتجسس العسكري.. كوريا الشمالية تجهّز لوضع قمر اصطناعي في المدار

تستعد كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري في المدار، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين.

ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر 8 أيام قد فتحت للتو.

وحددت كوريا الشمالية 3 مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة "لوزون" الفيليبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري.

يأتي ذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ 5 سنوات بين سيول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.

ورُصِدت أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة "ثونغتشانغ - ري" في كوريا الشمالية، حيث يوجد موقع "سوهاي" للإطلاق.

وانطلاقاً من هذا الموقع، أطلقت كوريا الشمالية 3 أقمار اصطناعية، آخرها فقط وُضع في المدار بشكل صحيح في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب بيونغ يانغ، فإن هذا القمر الاصطناعي يوفر خصوصاً صوراً لمواقع عسكرية أمريكية وكورية جنوبية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أشارت بيونغ يانغ إلى رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.