بعد الدعوى ضد إسرائيل.. جنوب أفريقيا تضع نفسها قوةً دبلوماسية

وضعت جنوب أفريقيا نفسها قوةً دبلوماسية من خلال اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية، وكانت العودة المظفرة للفريق القانوني إلى جوهانسبرغ بمثابة تجربة غير عادية للمحامي تيمبيكا نجكوكايتوبي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، أدان مدير وزارة خارجية جنوب أفريقيا، زين دانجور، "القتل الصارخ للشعب الفلسطيني" في مقال افتتاحي في News24، ورغم الاعتراف بأوجه القصور الحالية التي تعيب مؤسسات الحكم الدولي، أكد دانجور "التزام جنوب أفريقيا بمنع المزيد من تآكل الثقة في هذه المؤسسات".

وقالت إن "تحالفات البلاد، المتجذرة في العلاقات التاريخية التي تشكلت خلال النضال ضد الفصل العنصري، تؤثر على قراراتها الدبلوماسية، وإن إحجام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن إدانة أولئك الذين دعموه أثناء الفصل العنصري ينعكس في دعمه لبكين وهافانا وموسكو، حتى في مواجهة سجلات حقوق الإنسان المشكوك فيها، وعلى سبيل المثال، يفتقر تحالف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مع الصين إلى التضامن مع أقلية الإيغور المسلمة المضطهدة".