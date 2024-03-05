كامالا هاريس تؤكد اتفاقها مع بايدن حول السياسة تجاه إسرائيل‎

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إنها على اتفاق مع الرئيس بايدن حول السياسة تجاه إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما أثارت تعليقاتها الجريئة، التي دعت إلى وقف إطلاق النار، وإعلان "كارثة إنسانية" في غزة، تساؤلات حول مواقفهما.

وخلال زيارة لولاية ألاباما، الأحد، حثت هاريس حركة حماس على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وقالت إن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة حيث الظروف "غير إنسانية".

وبايدن حليف قوي لإسرائيل ولم يتردد في دعمه منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص.

ويضغط بايدن من أجل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع لإيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن من القطاع.

وبحسب "رويترز، أفادت هاريس عندما سألها أحد مراسلي "رويترز" عما إذا كان هناك أي تباعد في المواقف بينها وبين بايدن تجاه هذه القضية "أنا والرئيس متفقان ومتوافقان منذ البداية".

وأضافت: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولقد قُتل عدد كبير جداً من المدنيين الفلسطينيين، مدنيين أبرياء. نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات. نحتاج إلى إخراج الرهائن. ويظل هذا هو موقفنا".

وأوضحت هاريس للصحفيين في واشنطن أنه "من المهم أن نفهم جميعا أننا في وقت يمكننا خلاله بالفعل إتمام اتفاق الرهائن، نريد جميعا أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، وكيفية حدوث ذلك مهم".