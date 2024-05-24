ألمانيا.. اعتقال شاب للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة كنيس يهودي

أعلنت شرطة ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال شاب عمره 18 عاما بزعم تآمره المسبق لمهاجمة زوار كنيس يهودي.

وقالت، إن المشتبه به من أصل تركي ويعيش في فاينهايم حيث كانت الشرطة تتعقبه بعد تفتيش منزل شريكه في أوائل أيار/مايو، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وفقا لما جاء عبر وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأشارت الشرطة إلى أنه تبين بعد التقصي وفحص المواد المصادرة أن المشتبه بهما ناقشا خلال اتصال هاتفي كيفية تنفيذ هجوم بسكين على زوار كنيس يهودي في هايدلبرغ.