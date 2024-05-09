ما علاقة أزمة الإسكان بصعود اليمين المتطرف في أوروبا؟

وأكد راجاغوبال أن أزمة الإسكان هي من أعراض فشل السياسة الأوسع نطاقًا، والذي يتسم بتسليع الإسكان وإهمال تخطيط الدولة.

وانتقد نهج عدم التدخل السائد، وعزا ذلك إلى صعود الخطابات الشعبوية التي قال إنها تجعل المهاجرين كبش فداء لقضايا نظامية.

وللتخفيف من هذا الاتجاه، دعا راجاغوبال الأحزاب الرئيسة إلى إعطاء الأولوية للاعتراف بالسكن المناسب والميسور التكلفة والآمن كحق قانوني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن يكون سلعة قابلة للتداول.

ومع تسبب نقص المساكن الميسرة في إثارة الاحتجاجات في المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك لشبونة وأمستردام وبراغ وميلانو، فقد أثيرت المخاوف بشأن مدى استدامة سياسات الإسكان الحالية.

ويتحمل الشباب، على وجه الخصوص، وطأة الإيجارات الباهظة، إذ تبتلع تكاليف السكن جزءًا كبيرًا من دخولهم.

وقد أصبحت هذه القضية نقطة محورية في الخطاب السياسي، وتؤثر على نحو خاص على النتائج الانتخابية، كما يتضح من نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل: حزب تشيجا في البرتغال، وحزب الحرية في هولندا.

وتكشف بيانات يوروستات، مكتب الإحصاء الرسمي للاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع مذهل في أسعار المساكن والإيجارات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، مع إنفاق أكثر من خُمس الأسر 40% أو أكثر من صافي دخلها على السكن.