الكرملين يعلق على سماح بايدن لكييف باستهداف العمق الروسي

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الذخائر الأمريكية لشن ضربات داخل الأراضي الروسية يكشف عن مدى تورط الولايات المتحدة في الصراع.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه "كانت هناك بالفعل محاولات لشن هجوم على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية الصنع".

وكان بايدن أذن لكييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، وتحديدا قرب حدود مدينة خاركيف شمال أوكرانيا الذي يتقدم الجيش الروسي بشكل كبير في محيطها.