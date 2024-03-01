وسط مخاوف.. المعارضة الروسية تشيع نافالني في موسكو (صور)

تقام جنازة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في موسكو، اليوم الجمعة، وسط توقعات بمشاركة أنصاره رغم خطر تعرضهم للتوقيف.

وبعد أسبوعين على وفاته في سجن بالمنطقة القطبية الشمالية، تقام جنازة نافالني في ظل ضغوط ندد بها فريقه الذي يتهم السلطات الروسية بقتل أبرز منتقديها، وفق وكالة "فرانس برس".

ولم يعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعرف عنه عدم تفوهه إطلاقًا باسم نافالني علنًا، على الوفاة التي أثارت موجة غضب وتنديد بين القادة الغربيين والمعارضة الروسية.

وتماشيًا مع الطقوس الأرثوذكسية، يعرض جثمان نافالني في نعش مفتوح، ليوارى الثرى بعد ساعتين في مقبرة بوريسوفو، الواقعة على بعد مسافة قصيرة عن ضفاف نهر موسكفا.

وبحسب الوكالة، لم ترد بعد تفاصيل عن الجنازة، والعدد الذي سيسمح له بالمشاركة فيها، إذ لم تعلّق السلطات على كيفية تعاملها مع الحدث، الذي يمكن أن يتحوّل إلى تعبير محرج عن التأييد لنافالني.

وسيّر نحو 10 عناصر من الشرطة دوريات في المقبرة عشية الدفن، الذي يخشى أنصار المعارض أن يتسبب الكرملين بحدوث اضطرابات خلاله.