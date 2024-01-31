إيران تتوعد برد "سريع وحازم" حال استهدافها

هددت إيران، اليوم الأربعاء، بتوجيه "رد سريع وحازم" في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني حذّر من أن طهران سترد "رداً سريعاً وحازماً" على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل.