بن غفير يهاجم غالانت إثر أوامر اعتقال إدارية بحق يمينيين متطرفين

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشكل مباشر، وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية توقيعه خمسة أوامر اعتقال إدارية بحق نشطاء من اليمين المتطرف، بعد توصية من "الشاباك"، وفق موقع "i24news".

ونقل الموقع عن بن غفير قوله إن غالانت يلاحق المستوطنين "بالطريقة نفسها التي تتبعها المحكمة المعادية للسامية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل- سياسة تحت ستار موضوعي".

وأضاف بن غفير أن "موجة الاعتقالات الإدارية صباح اليوم الأحد هي سياسة بغطاء أمني"، معتبرًا أن غالانت يحوّل الضحية إلى متهم.