بن غفير يهاجم غالانت إثر أوامر اعتقال إدارية بحق يمينيين متطرفين
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشكل مباشر، وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية توقيعه خمسة أوامر اعتقال إدارية بحق نشطاء من اليمين المتطرف، بعد توصية من "الشاباك"، وفق موقع "i24news".
ونقل الموقع عن بن غفير قوله إن غالانت يلاحق المستوطنين "بالطريقة نفسها التي تتبعها المحكمة المعادية للسامية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل- سياسة تحت ستار موضوعي".
وأضاف بن غفير أن "موجة الاعتقالات الإدارية صباح اليوم الأحد هي سياسة بغطاء أمني"، معتبرًا أن غالانت يحوّل الضحية إلى متهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت، اليوم الأحد، أوامر اعتقال إدارية بحق خمسة نشطاء من اليمين المتطرف، بينهم قاصر تبلغ 16 عامًا.
وبحسب الموقع، تتراوح مدد الاعتقال ما بين ثلاثة أشهر حتى نصف عام، وذلك على خلفية الاضطرابات وارتفاع مستوى التهديدات الخطيرة في الضفة الغربية.
واعتقل الخمسة، صباح اليوم، من قبل القوات الخاصة "اليمار"، وسط شبهات بتورطهم أكثر من مرة بنشاطات عنيفة ضد الفلسطينيين.
ويقول هؤلاء النشطاء إن الحديث يدور عن أشخاص شاركوا في أعمال البحث عن الصبي بنيامين احيمائير، الذي عُثر عليه مقتولًا بعد خروجه لرعي الأغنام قبل أسبوعين قرب رام الله في الضفة الغربية، على حد تعبير الموقع.