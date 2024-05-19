خاركيف.. الجيش الروسي يواصل تقدمه و آلاف الأوكرانيين يفرون

لا يجد آلاف الأوكرانيين من سكان القرى الحدودية مع روسيا من حل سوى الفرار من منازلهم، مع استمرار تقدم القوات الروسية في خاركيف.

وفي مواجهة الاختراق الجديد للقوات الروسية في شمال شرق البلاد في الأيام الأخيرة، فر ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من القنابل وخشية الوقوع في احتلال جديد، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها.

ويحاول الجيش الأوكراني منذ تسعة أيام احتواء الهجوم الروسي على منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا، بينما تقوم الشرطة والمتطوعون بإجلاء المدنيين من هذه المناطق التي تعرضت لقصف مكثف في شمال شرق أوكرانيا.

مغادرون بالآلاف

وأعلن حاكم المنطقة، أوليغ سينيجوبوف، أمس السبت، أنه تم حتى الآن نقل ما يقرب من 10 آلاف شخص من القرى المستهدفة، ولا يشمل هذا الرقم العدد الأكبر من أولئك الذين تركوا منازلهم من تلقاء أنفسهم.

وتعاني القوات الأوكرانية، التي انتقلت إلى مواقع دفاعية على طول خط المواجهة الذي يعبر البلاد من الشرق إلى الجنوب، من نقص الجنود ونقص الذخيرة بسبب التأخير في عمليات التسليم الغربية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية إرسال تعزيزات لاحتواء الجيش الروسي الذي تمكن في هذا القطاع من اختراق الدفاعات بعمق يصل إلى 10 كيلومترات، وتحسن الوضع منذ ذلك الحين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت.

لكن زيلينسكي قال، إنه يخشى أن تشن القوات الروسية هجومًا أوسع نطاقًا للاستيلاء على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، التي تقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا فقط من روسيا.