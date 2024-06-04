وسط توتر متصاعد.. رصد 23 طائرة صينية في أجواء تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد تحليق 23 طائرة صينية في محيط الجزيرة، خلال أقل من ثلاث ساعات، صباح الثلاثاء، وسط توتر متصاعد بين بكين والجزيرة، بحسب "فرانس برس".

وقالت الوزارة إنه "اعتباراً من الساعة 8,20 (00,20 ت غ)، رصدنا بنجاح ما مجموعه 23 طائرة، من بينها 16 عبرت الخط الأوسط" الممتد في منتصف مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة والبرّ الصيني الرئيس.

وأوضح البيان الصادر عند الساعة 10,40، أن الطائرات تضمنت مقاتلات وطائرات نقل، وأخرى من دون طيّار، مؤكدة أن الجيش "يتابع الوضع عن كثب".

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع في تايبيه، يأتي رصد هذه الطائرات، بعدما أرسلت الصين 19 طائرة إلى أجواء تايوان، خلال فترة 24 ساعة انتهت عند السادسة صباح الثلاثاء.

وزاد مستوى التوتر بين الصين وتايوان، منذ تنصيب لاي تشينغ-تي رئيساً للجزيرة، في 20 مايو أيار.

ورأت بكين أن خطاب لاي تشينغ تي الذي تعهّد فيه الدفاع عن الديموقراطية في تايوان وحرية الجزيرة، كان بمثابة "إعلان استقلال".

وبعد التنصيب، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة على مدى يومين، هدفت إلى محاكاة فرض حصار على الجزيرة، مؤكدة أنها تهدف إلى اختبار قدرتها على السيطرة على الجزيرة.

وتعهد الجيش الصيني مع بدء المناورات "إراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.

وأتت المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطر" اليمين رئيساً للجزيرة التي تتمتع بنظام حكم ذاتي.