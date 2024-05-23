إسرائيل توبخ سفراء 3 دول اعترفت بفلسطين

قال مسؤول إسرائيلي إنّ بلاده ستوجه توبيخًا لسفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا، اليوم الخميس، بسبب خطة دولهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول أنه تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية في القدس، وسيُعرض عليهم لقطات مصورة لم تُنشر من قبل وتظهر مسلحين من حركة حماس وهم يقتادون خمس مجندات إسرائيليات خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى حرب غزة.

كما استدعت إسرائيل سفراءها في دبلن وأوسلو ومدريد للتشاور. وزاد الصراع من قوة المعارضة الإسرائيلية التي ترفض التنازل عن الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وتوقفت الجهود الدبلوماسية التي ترعاها الولايات المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض منذ عشر سنوات.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث أمس الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو؛ بهدف المساعدة في إبرام هدنة في غزة وإحياء محادثات السلام.

وتقول بعض القوى الغربية الأخرى إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات، وفقًا لرويترز.