الحكومة الإيرانية ترضخ لمطالب تجار الذهب إثر إضراب

رضخت الحكومة الإيرانية لمطالب تجار الذهب، بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة في عدد من المدن على نظام التجارة الشامل، وفق موقع "iranintl".

وأوضح المصدر أن الحكومة الإيرانية تراجعت عن مواقفها السابقة، وأصدرت إخطارًا جديدًا يتم بموجبه مراجعة شروط شراء أو بيع أو نقل أو تخزين الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة لتجار الذهب في مدن إيرانية مختلفة.

وأعلن رئيس الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات، مجيد رضوي، اليوم الجمعة، أن "ثلاث مجموعات فقط" مطالبة بتسجيل بيانات "المعادن الثمينة" في نظام التجارة الشامل.

ويشمل هذا الإخطار الجديد منتجي سبائك الذهب، والأشخاص الذين يستوردون أو يصدِّرون الذهب والسلع الأخرى "لأغراض تجارية".