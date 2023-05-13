أوكرانيا: قواتنا تتقدم في اتجاهين بضواحي باخموت

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين بمدينة باخموت شرقي البلاد، لكن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيداً.

واعترفت روسيا، يوم أمس الجمعة، بأن قواتها تراجعت شمالي باخموت قبل هجوم مضاد تعهدت أوكرانيا منذ فترة طويلة بشنه لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الحرب العام الماضي.