أوكرانيا: قواتنا تتقدم في اتجاهين بضواحي باخموت
قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين بمدينة باخموت شرقي البلاد، لكن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيداً.
واعترفت روسيا، يوم أمس الجمعة، بأن قواتها تراجعت شمالي باخموت قبل هجوم مضاد تعهدت أوكرانيا منذ فترة طويلة بشنه لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الحرب العام الماضي.
وكتبت ماليار عبر تطبيق تيليجرام: "قواتنا تتقدم تدريجياً في اتجاهين عبر ضواحي باخموت، لكن الوضع في المدينة نفسها أشد تعقيداً"، مضيفةً: "بفضل التخطيط الكفؤ للقيادة وشجاعة مقاتلينا، لم يستطع العدو السيطرة على المدينة".
ولم يرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو اليوم في زيارة رسمية لروما، بشكل مباشر عندما سئل عن موعد بدء الهجوم المضاد.
وقال للتلفزيون الإيطالي: "لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال، لكنكم سترون النتائج كما ستشعر روسيا بها".