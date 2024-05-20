أمريكا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر

قالت النيجر والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي عملية بدأت بالفعل وستكتمل بحلول 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وطلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي، من الولايات المتحدة سحب جنودها وعددهم نحو 1000 جندي، وفق "رويترز".

وكانت النيجر حتى وقوع انقلاب العام الماضي شريكا رئيسيا في حرب واشنطن على المتمردين في منطقة الساحل الأفريقي الذين قتلوا الآلاف وشردوا الملايين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية بعد اجتماعات على مدى 5 أيام.

ويضمن الاتفاق حماية القوات الأمريكية حتى انسحابها ويحدد إجراءات لتسهيل دخول وخروج الأفراد الأمريكيين خلال عملية الانسحاب.

وجاء في البيان المشترك أن "وزارة دفاع النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية تعتزان بالتضحيات المشتركة لقوات النيجر والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وترحبان بالجهود المشتركة المبذولة في بناء القوات المسلحة في النيجر".

وأضاف: "انسحاب القوات الأمريكية من النيجر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مواصلة العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر في مجال التنمية. كما أن البلدين ملتزمان بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية".

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إنه "جرى بالفعل نقل نحو 100 جندي أمريكي إلى خارج البلاد".

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي آخر أن "الولايات المتحدة ستنقل معدات حساسة لديها في النيجر، لكنها ستترك قطعاً أخرى أكبر حجماً مثل وحدات تكييف الهواء والمولدات وحظائر الطائرات".

وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة ستسمح لقوات النيجر باستخدام تلك المعدات إذا كانت تفي بالمعايير القانونية".

وأوضح أن "المجلس العسكري في النيجر لا يرغب على ما يبدو في تسليم عمليات مكافحة الإرهاب لقوات روسية أو للقوات التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة".

وجاء قرار النيجر بطلب سحب القوات الأمريكية بعد اجتماع في نيامي بمنتصف مارس/ آذار عندما أثار مسؤولون أمريكيون كبار مخاوف إزاء مسائل منها الوصول المتوقع لقوات روسية وتقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام في البلاد منها اليورانيوم.