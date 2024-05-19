الكونغو الديمقراطية.. مسلحون يقتحمون مقر إقامة نائب رئيس الوزراء

اقتحم مسلحون يرتدون الزي العسكري اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء الكونغولي فيتال كاميرهي، في ضاحية غومبي في العاصمة كنشاسا.

وحاول حوالي عشرين جندياً، تم تحديدهم على أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، اقتحام مقر إقامة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، فيتال كاميرهي.

وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل ضابطي شرطة مسؤولين عن أمن كاميرهي، بالإضافة إلى جندي مهاجم.

وفي حوالي الساعة 4:30 صباحًا، تم نشر المركبات المدرعة من فندق بولمان إلى القصر الرئاسي، حول شارع تشاتشي.

واستمرت العملية حتى الساعة السادسة صباحا، وتمركزت القوات العسكرية في مواقع استراتيجية أمام فندق بولمان وفندق فلوي دو كونغو.

وذكر شهود أن بعض المهاجمين فروا باتجاه قصر الأمة حيث بدا أنهم محاصرون، بحسب ما ذكره موقع بليتيكو.

وأضاف الموقع على لسان شهود العيان، أنه تمت رؤية كاميرهي وعائلته بعد الهجوم بحالة جيدة.

من جهة أخرى قالت تقارير متطابقة إن بعض المسلحين المهاجمين فروا إلى ساحة قصر الأمة، فيما ألقى آخرون أنفسهم في النهر، وما زالت قوات تابعة للجيش تحاصر القصر للقبض عليهم.

وأفادت مصادر متطابقة أن “الطائرات بدون طيار استخدمت خلال الهجوم، وأن المهاجمين تركوا حافلة صغيرة في الشارع”.

وفي وقت سابق قالت إذاعة فرنسا الدولية إن عدة رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري هاجموا مقر إقامة نائب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيتال كاميرهي، الذي يعيش في كينشاسا، في الحي الدبلوماسي.