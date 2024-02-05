روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليست أداة لتحقيق طموحات "الناتو"

قال فلاديمير تارابرين، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن بلاده تسعى لإبعاد المنظمة عن تحقيق الطموحات السياسية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشددا على أن انسحاب موسكو منها "غير وارد".

وقال تارابرين لوكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين، إن بقاء روسيا داخل المنظمة، يجعلها تبذل جهودا لمنع تحولها النهائي إلى أداة "لتعزيز الطموحات السياسية للأوروبيين الأطلسيين"، وأنها تسعى لإعادتها إلى وضعها الفني المستقل.

وأضاف المندوب الدائم، أنه على العكس من ذلك، "سنسعى جاهدين لإعادة المنظمة إلى الوضع الفني المستقل، حيث تسود مبادئ الاحترام المتبادل لمصالح جميع الدول الأعضاء دون استثناء، واتخاذ القرار بالتوافق".

وأشار المسؤول الدبلوماسي، إلى أنه يمكن لروسيا تقديم مساعدة حقيقية للحلفاء والدول "ذات التفكير المماثل"، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمواد اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رقم 10 (المساعدة والحماية) والحادي عشر (التطوير التقني)، فضلا عن مكافحة الإرهاب الكيميائي والعديد من المواضيع الأخرى.