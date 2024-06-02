دفعة نفايات جديدة.. 600 بالون من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن جارتها كوريا الشمالية أرسلت إليها نحو 600 بالون محمل بالنفايات خلال الليل، في أحدث تصعيد لـ"حرب البالونات".

ونقلت "رويترز"، عن رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحا (1100 بتوقيت جرينتش يوم السبت إلى 0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري الاستطلاعات لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.