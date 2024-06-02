دفعة نفايات جديدة.. 600 بالون من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن جارتها كوريا الشمالية أرسلت إليها نحو 600 بالون محمل بالنفايات خلال الليل، في أحدث تصعيد لـ"حرب البالونات".
ونقلت "رويترز"، عن رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحا (1100 بتوقيت جرينتش يوم السبت إلى 0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).
وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري الاستطلاعات لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.
وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه "هدايا صادقة". وردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.
وتم إصدار تنبيهات طارئة في إقليمي جيونجسانج الشمالي وجانجوون وبعض أجزاء من سول اليوم الأحد، وحثت الناس على عدم لمس هذه البالونات وإبلاغ الشرطة.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية ستجتمع بعد ظهر اليوم الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستستأنف عمل مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية ردا على بالونات القمامة.