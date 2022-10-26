إيران.. مقتل عنصر من الحرس الثوري في همدان

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية أن أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني قُتل برصاص "مثيري الشغب" في مدينة ملاير غرب البلاد، وذلك تزامنا مع مرور 40 يوما على وفاة مهسا أميني.

وقالت الوكالة "قُتل أحد أفراد جهاز مخابرات الحرس الثوري في ملاير بإقليم همدان برصاصة مباشرة أطلقها بعض مثيري الشغب في الإقليم".

وتوفيت أميني في 16 أيلول سبتمبر/ الماضي، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، ما أطلق شرارة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر في جميع أنحاء البلاد.