أوكرانيا تحذر إسرائيل من عواقب الخبرات الميدانية التي تكتسبها إيران في مجال المُسيرات

سلط موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، الضوء على تحذير وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لإسرائيل، من تداعيات اكتساب إيران خبرات ميدانية متراكمة في مجال الطائرات المُسيرة على حساب بلاده.

وتحولت الساحة الأوكرانية إلى ميدان اختبار كبير للمُسيرات الإيرانية، وهو أمر تحتاج إليه كل تكنولوجيا عسكرية حديثة، الأمر الذي يسهم بعد ذلك في تحسين كفاءتها، وتلافي ما يظهر بها من عيوب أو قصور خلال الاستخدام.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن وزير الدفاع الأوكراني، إن ساسة إسرائيل "سيخجلون مستقبلا لأنهم اختاروا عدم الوقوف إلى جانب أوكرانيا عقب تعرضها للغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي".

وأعرب ريزنيكوف عن "خيبة أمله" جراء الموقف الإسرائيلي من هذه الحرب، ورأى أن موقفها هذا "غير عادل".

وبينما تتمسك كييف بمطالبة إسرائيل بتزويدها بالسلاح، فيما تتحفظ الأخيرة، حذر ريزنيكوف من الخبرات المتراكمة التي تكتسبها إيران في مجال الطائرات المُسيرة، ونقل عنه الموقع القول: "على إسرائيل أن تقلق من حقيقة أن إيران تكتسب خبرات عملية على استخدام المُسيرات، والتي يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل في المستقبل".

وكان وزير الدفاع الأوكراني قد أجرى حديثا، أمس الجمعة، عبر تطبيق "سكايب"، مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، ووصف الحديث بأنه "يتسم بالدفء"، إلا أنه عبَّر عن انتقاده لما اعتبره "وقوف إسرائيل على الحياد بشكل معلن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكد ريزنيكوف أنه قدم شرحا لنظيره الإسرائيلي حول الاستخدام الروسي للمُسيرات الإيرانية؛ بغية ضرب منشآت مدنية أوكرانية، وأن التقارير كانت تشير في بداية المطاف إلى أن غرض هذه المُسيرات هو جمع المعلومات الاستخبارية فحسب.

وتابع أنه سرعان ما تبين أن المُسيرات الإيرانية تُستخدم لأغراض هجومية، ويمكنها ضرب السكان المدنيين العاجزين، والممتلكات الخاصة بهم بلا تمييز.

ورأى أن إيران بهذه الطريقة "تكتسب خبرات ميدانية متراكمة بشأن استخدام المُسيرات في المعارك، ما يعني أن هذه المُسيرات ستوجه في النهاية لإسرائيل".

وجدد دعوته لوزير الدفاع الإسرائيلي غانتس لتزويد جيش بلاده بأسلحة دفاعية، ولا سيما الدفاعات الجوية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة العديد من التقارير التي تتحدث عن بدء تعاون الاستخبارات الإسرائيلية مع أوكرانيا من خلال تزويدها بمعلومات حول المُسيرات التي ابتاعتها روسيا من إيران، ولا سيما "مهاجر6"، و"شاهد 136".

وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحها في اعتراض وإسقاط قرابة 300 مُسيرة إيرانية انتحارية من هذه الطُرز، أطلقتها قوات روسية صوب أهداف أوكرانية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس قد علق على تصريحات لرئيس الوزراء المؤقت، يائير لابيد، بشأن دراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بالسلاح الإسرائيلي، عقب دعوات متكررة من جانب مسؤولين في كييف، بأن أكد أن موقف بلاده المتحفظ على مثل هذا الإجراء ربما لن يشهد تغييرا في الغالب.