رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يزور كييف

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إلى كييف لتأكيد الدعم لأوكرانيا، قبل يوم على الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية، حسب ما أعلن على تويتر.

وقال في الرسالة التي نشرت بالإسبانية والإنكليزية: "عدت إلى كييف، بعد سنة على اندلاع الحرب سنكون إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا".

وأرفقت الرسالة بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف قبل يوم من الذكرى الأولى للحرب.