أنصار "بي كي كي" يشعلون فوضى وأعمال عنف في مطار باريس (فيديو)
أُصيب 3 موظفين في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، جراء أعمال عنف وأحداث شغب لمجموعة من أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد نقلت السلطات المحلية عضو تنظيم "بي كي كي"، فيراز كوركماز، إلى المطار تمهيدا لترحيله إلى تركيا، وتصنف الأخيرة التنظيم على أنه منظمة إرهابية.
وأضافت أن مجموعة تضم حوالي 20 من أنصار التنظيم، داهموا المطار واعتدوا على موظفي القسم المعني بشؤون الترحيل، كما اعتدوا على موظفين مدنيين في أقسام أخرى من المطار.
وأُصيب 3 موظفين بالمطار نتيجة أعمال العنف، قبل أن تتدخل فرق من الجيش وتحكم السيطرة على الوضع، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
ويعتبر كوركماز ناشطا معروفا مساندا لحزب العمال الكردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية والشرسة للحكومة التركية.
وبعد محاولته اللجوء في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية ترحيله إلى تركيا، وهو ما أثار غضب عدد من الأكراد الذين توجهوا إلى مطار باريس يوم الترحيل، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات الفرنسية لمنع ترحيله.