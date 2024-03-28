أنصار "بي كي كي" يشعلون فوضى وأعمال عنف في مطار باريس (فيديو)

وأضافت أن مجموعة تضم حوالي 20 من أنصار التنظيم، داهموا المطار واعتدوا على موظفي القسم المعني بشؤون الترحيل، كما اعتدوا على موظفين مدنيين في أقسام أخرى من المطار.

وأُصيب 3 موظفين بالمطار نتيجة أعمال العنف، قبل أن تتدخل فرق من الجيش وتحكم السيطرة على الوضع، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

ويعتبر كوركماز ناشطا معروفا مساندا لحزب العمال الكردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية والشرسة للحكومة التركية.

وبعد محاولته اللجوء في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية ترحيله إلى تركيا، وهو ما أثار غضب عدد من الأكراد الذين توجهوا إلى مطار باريس يوم الترحيل، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات الفرنسية لمنع ترحيله.