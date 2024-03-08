نيجيريا.. استنفار أمني للبحث عن 250 تلميذا اختطفهم مسلحون

أمر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الجمعة، قوات الأمن بالبحث عن أكثر من 250 تلميذا، اختطفهم مسلحون خلال هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا، في إحدى أكبر عمليات الخطف في البلاد خلال ثلاث سنوات، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال تينوبو، في بيان أمر فيه قوات الأمن بملاحقة الخاطفين: "تلقيت إحاطات من قادة الأمن بشأن الواقعتَين، وآمل أن يتم إنقاذ الضحايا". وأضاف: "سيتم تحقيق العدالة بشكل حاسم".

وقال حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، على منصة "إكس": "تعمل حكومة ولاية كادونا والوكالات الأمنية على مدار الساعة لضمان عودة التلاميذ سالمين".

وأضاف: "تلقيت تأكيدات حازمة من الرئيس ومستشار الأمن القومي تفيد بأنه لن يتم إهمال أي سبيل لإعادة الأطفال".