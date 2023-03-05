أول منافسة ديمقراطية لبايدن.. ماريان وليامسون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة

أعلنت ماريان وليامسون، مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية، السبت، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديمقراطي.

ووليامسون (70 عامًا) التي توصف بأنها "راعية أوبرا وينفري" هي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديمقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.

وبايدن (80 عاما) صرح أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.