رغم انتقاد سياستها.. ميركل ستتقلد أرفع وسام في ألمانيا

تتقلد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل أرفع وسام في ألمانيا، اليوم الإثنين، على الرغم من الانتقادات التي طالت سجلها، ولا سيما سياستها النووية وتساهلها حيال موسكو.

وستتسلم ميركل التي قادت ألمانيا بين 2005 و2021، وسام الصليب الأكبر للاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الإثنين، الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ).

ولم يحظ بهذا التكريم سوى المستشارين الأسبقين كونراد أديناور وهلموت كول.

ومع ذلك، تلاشى نجم المستشارة المحافظة السابقة البالغة 68 عامًا منذ مغادرتها منصبها في كانون الأول/ديسمبر 2021.

ويعود ذلك بشكل خاص إلى قراراتها المتعلقة بالاستغناء عن الطاقة النووية في عام 2011 وفتح أبواب بلادها أمام اللاجئين السوريين والعراقيين في عام 2015.

وطالتها الانتقادات حتى من حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

واعتبر نائب رئيس الحزب المحافظ كارستن لينيمان في تصريح لقناة "إن تي في" الإخبارية أن المستشارة السابقة التي خلفها الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، تحظى "باحترام كبير، خاصة على المستوى الدولي" لكنها "ارتكبت أيضا أخطاء، بعضها فادح".