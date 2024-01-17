اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وجيش العدل البلوشي

وقعت مواجهات مسلحة بين قوات حرس الحدود الإيرانية وتنظيم جيش العدل البلوشي المعارض على الحدود مع باكستان، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء.

وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قالت: إن فريقًا من تنظيم جيش العدل شنَّ هجومًا على قوات من حرس الحدود بمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان.

ويأتي هذا الهجوم، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أنه قصف أهدافاً تابعة لتنظيم جيش العدل المعارض داخل الأراضي الباكستانية، في خطوة انتقدتها إسلام آباد.

وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، اللواء أحمد علي كودرزي، للوكالة إن "فريقًا من تنظيم جيش العدل هاجم قوات إيرانية بمدينة راسك".