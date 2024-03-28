بوتين: طائرات F16 محملة بأسلحة نووية لن تغير الأمور في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه إذا زودت الدول الغربية أوكرانيا بمقاتلات F16 فإن تلك الطائرات لن تغير الوضع في ساحة المعركة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وقال بوتين في لقاء مع طيارين عسكريين، إن "المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية، وسيتعين على موسكو أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطها العسكري".

جاءت تصريحات بوتين، أمام الطيارين، خلال اجتماع شمالي موسكو، في أعقاب تعليقات أدلى بها في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قال فيها إن "الطائرات يتعين أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة".