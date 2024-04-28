في سعي الصين للتسلح.. هل بدأ العد التنازلي لابتلاع تايوان؟

تحضيرات الهجوم الشامل

ووفق تقرير مجلة "بيزنس إنسايدر"، فقد دفعت الصين بتحديث سريع لقواتها المسلحة على مدى العقدين الماضيين، ما أثار قلق المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وفتح خيارات أمام الزعيم الصيني شي جين بينغ بشأن كيفية إعادة توحيد تايوان، التي تعتبرها بكين منشقة. فالبحرية الصينية، على سبيل المثال، تجاوزت حجم الأسطول الأمريكي، كما إن قدرتها على بناء السفن هي الأكبر على مستوى العالم.

لكن هناك تساؤلات حول نوعية السفن الحربية الصينية رغم أعدادها الهائلة، وما إذا كانت لديها القدرة على شن هجوم برمائي ضد أسلحة تايوان المتقدمة.

وقدرت وزارة الدفاع التايوانية في عام 2021 أن الصين "تفتقر إلى مركبات الإنزال والخدمات اللوجستية اللازمة لشن عملية توغل في تايوان".

ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية إلى حد كبير، وكتبت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية شيئًا مشابهًا في تقريرها لعام 2020، مشيرة إلى أنه في حين أن الصين تعاني من "نقص في وسائل الرفع البرمائية، أو السفن والطائرات القادرة على نقل القوات، فإن الجيش الصيني لديه نقص في وسائل النقل البرمائية، أو السفن والطائرات القادرة على نقل القوات".

وكشف التقرير أن السفن والطائرات الصينية التي تحاول غزو الجزيرة أو حصارها لإجبارها على الاستسلام، ستكون معرضة بشدة لترسانة تايوان من الأسلحة المتقدمة، مثل: الطائرات المقاتلة من طراز F-16، وبطاريات صواريخ باتريوت، وصواريخ هاربون المضادة للسفن.

وتساءلت المجلة عن ما إذا كانت الصين بنت قوة غزو قادرة على تحمل الأضرار الناجمة عن هذه الأسلحة، في ما يمكن أن يكون أول غزو برمائي منذ سبعة عقود.

ورأى آخرون علامات على أن الصين تقوم بمحاصرة الشحن المدني اللازم لتلبية الاحتياجات المادية الثقيلة لأسطول الغزو البرمائي.

ونقلت المجلة عن توماس شوجارت، قائد غواصة سابق بالبحرية الأمريكية، أن "القادة الصينيين بدؤوا بالفعل في تنظيم الشحن المدني في وحدات مساعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية"، مع تسليط الضوء على أمثلة على العبارات الكبيرة المتدحرجة المستخدمة في التدريبات الهجومية البرمائية، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الصينية في وقت لاحق، وأضافت أن السفن المدنية كانت تحمل كلًّا من وحدات مشاة البحرية والقوات البرية.

في حين أن هذه العبّارات ليست بالضرورة مصممة لإنزال القوات الهجومية، كما أشار شوجارت، إلا أنها مصممة لنقل عدد كبير من الأشخاص، وتحميل القوات البرية بسرعة ودون سابق إنذار، وإنزال قواتهم، والعودة لنقل المزيد؛ يمتلك الجيش الأمريكي أيضًا سفن نقل سريع وسفن شحن لدعم العمليات.

وقال غولدستين: "تظهر الأدلة أن هذه الأساطيل كلها جاهزة للتعبئة، في أي لحظة". مردفًا بأن "الصين تمتلك أكبر الموانئ في العالم وهي مليئة بهذه السفن، لذا فإن تجميعها معًا في أساطيل للقيام بهذا الهجوم سيكون سريعًا جدًّا، في غضون أيام".