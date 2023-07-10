أوزبكستان.. إعادة انتخاب ميرزيوييف لولاية جديدة

أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز في آسيا الوسطى حتى 2030، حسب ما أظهرت نتائج أولية اليوم الاثنين.

وحصل ميرزيوييف، الذي خاض 3 مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.