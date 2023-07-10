أوزبكستان.. إعادة انتخاب ميرزيوييف لولاية جديدة
أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز في آسيا الوسطى حتى 2030، حسب ما أظهرت نتائج أولية اليوم الاثنين.
وحصل ميرزيوييف، الذي خاض 3 مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.
وكان ميرزيوييف (65 عاما)، قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، فيما ركزت حملته الانتخابية على الاقتصاد والتعليم.
ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمامه لولايتين رئاسيتين أخريين، ومدد فترة الولاية من 5 إلى 7 أعوام، ما يعني بقاءه في السلطة حتى 2030 وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.
وتولى ميرزيوييف، سابقا رئاسة الوزراء في حكومة سلفه إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى في 2016 وإعادة انتخابه في 2021.