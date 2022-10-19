غانتس: إسرائيل مستعدة لبناء نظام إنذار جوي ذكي في أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لتوفير نظام إنذار مبكر ذكي ضد التهديدات الجوية لأوكرانيا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن تل أبيب لن ترسل أسلحة إلى كييف.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، جاء هذا الموقف خلال إحاطة قدمها غانتس أمام سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن طلب أوكراني للمساعدة العسكرية من إسرائيل.

وقال غانتس: "كجزء من توسيع نطاق المساعدة والإمداد بالمعدات المنقذة للحياة، بعد محادثة مع ممثلين من أوكرانيا، تقدمنا بطلب للحصول على بيانات تسمح لنا بمساعدتها (أوكرانيا) في بناء نظام تنبيه ذكي كما هو الحال في إسرائيل ضد التهديدات الجوية وغيرها".

وأضاف: "إسرائيل يمكن أن تبني نظام إنذار مبكر مدني للتحذير من الضربات القادمة، مثل تلك المستخدمة في إسرائيل"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

واستبعد غانتس، تقديم أنظمة دفاع جوي مثل "القبة الحديدية" للأوكرانيين، وقال: "تتبع إسرائيل سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني، وتزويدها بأنظمة إنقاذ الأرواح ومعدات دفاعية".

وشدد غانتس، على أن إسرائيل "لن تنقل أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية"، مشيراً إلى أنها "ستواصل دعم الأوكرانيين في حدود مقيدة كما تفعل الآن".

ووفق تقارير عبرية، فإن إسرائيل مترددة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، خشية أن يؤثر ذلك على علاقاتها مع روسيا، التي لها وجود عسكري كبير في سوريا.

ويستخدم نظام الإنذار الإسرائيلي مزيجاً من الرادارات للكشف عن عمليات الإطلاق القادمة، ويقوم بتصنيف الحجم والتهديد الذي تمثله، وتحديد المناطق المعرضة للخطر على الخريطة، وفق ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.