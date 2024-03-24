هل يغير هجوم موسكو مسار الحرب في أوكرانيا؟

يُلقي تفجير مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو بظلاله على الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة رحاها منذ عامين وشهر، رغم محاولات كييف النأي بنفسها عن هذا التطورالميداني.

وبدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مصرًّا" على الربط بين الهجوم الدامي وجبهة الحرب المفتوحة مع أوكرانيا، ولم تبد السلطات الرسمية في موسكو اهتمامًا كبيرًا لإعلان تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم، فيما ركزت على جزئية أنّ أربعة من منفذي الهجوم الذين تم اعتقالهم كانوا يخططون للفرار باتجاه الحدود الأوكرانية، وهو ما يحمل اتهامًا ضمنيًّا لكييف بالضلوع في تسهيل تنفيذ الهجوم.

تداعيات مؤكدة

لكنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردّ بأنّ بوتين يبحث عن سبل لتحميل مسؤولية مذبحة قاعة الحفلات لأوكرانيا.

وتنفي كييف بشكل قاطع أي شكل من أشكال تورطها، فيما يؤكد متابعون أنّ للحادثة تداعيات على مسار الحرب بين البلدين، من حيث وتيرة العمليات العسكرية وطبيعتها.

ويرى مراقبون أنّ هناك قناعة حتى في الداخل الروسي بأنّ نظام الرئيس فلاديمير بوتين يسعى إلى استثمار هذا الهجوم لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية في مواجهته المفتوحة مع أوكرانيا، ولن يترك الأمر يمرّ دون جني بعض من ثماره في علاقة بمسار الحرب.

وتذهب السلطات الأوكرانية إلى اعتبار أن الكرملين وأجهزته الخاصة هي التي دبّرت الهجوم، في "خطوة استفزازية مخططة ومتعمدة" تجاه أوكرانيا، في سياق حرب مستعرة على الأرض.

وبحسب وجهة النظر الأوكرانية فإنّ الهجوم سيخلق لدى الروس ذريعة ومبرّرا لتوجيه ضربات أشد قسوة ضد أوكرانيا وإعلان التعبئة العامة في روسيا ومن ثمة الذهاب إلى مزيد من التصعيد وتوسيع نطاق الحرب.