هيئة بريطانية: سماع دوي انفجارين قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، إن سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريًّا من مدينة الحديدة اليمنية أبلغت عن سماع دوي انفجار، ورؤية صواريخ على بعد أميال قليلة من موقعها.

وأضافت الهيئة أن انفجارا آخر في البحر شوهد على بعد نحو 0.5 ميل بحري من السفينة.

وأفادت الهيئة بأن الطاقم والسفينة بخير.

وتطلق ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، طائرات مسيرة وصواريخ على السفن منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني، ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي لها صلات بإسرائيل أو تبحر إليها.

وشكلت الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر الماضي، قوة عمل بحرية، تحت اسم عملية "حارس الازدهار"، لحماية السفن المدنية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على الحوثيين في اليمن ردًّا على الهجمات التي طالت السفن في البحر الأحمر.