طالبان تأمر المنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية أمرًا، اليوم السبت، لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد، وفق ما ذكره خطاب من وزارة الاقتصاد.
لم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان
وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبدالرحمن حبيب، الخطاب، الذي ورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.
ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.
ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرًا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية، وأشعل بعض الاحتجاجات، وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.