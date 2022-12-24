طالبان تأمر المنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرًا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية، وأشعل بعض الاحتجاجات، وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.