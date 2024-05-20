معارضة إيرانية: مقتل رئيسي "ضربة إستراتيجية" للنظام

اعتبرت مجموعة إيرانية معارضة، تعيش في المنفى، أن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية يمثل "ضربة إستراتيجية من الحجم الثقيل" للنظام الإيراني.

وتوقعت المجموعة، التي تطلق على نفسها "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، أن تتسبب وفاة الرئيس في "أزمات داخل السلطة التنفيذية".

وقالت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" مريم رجوي، في بيان نشر على موقع المجموعة، إن الحادث يمثل "ضربة إستراتيجية من العيار الثقيل لا يمكن تعويضها يتلقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ومجمل نظام الإعدامات والمجازر" وفق تعبيرها.

وأضافت أن مقتل رئيسي ستكون له "عواقب وأزمات، تطال كامل الاستبداد الديني، حيث يدفع المنتفضين للمضي قدمًا" بحسب قولها.

و"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" هو أحد التنظيمات الأساسية للمعارضة الإيرانية في الخارج، والواجهة السياسية لمنظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة "إرهابية".