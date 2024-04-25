تستهدف المسيرات.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع تصنيع الطائرات المسيَّرة العسكرية في إيران، من أجل تقليص قدرة الأخيرة على إطلاق ذلك النوع من الطائرات.

وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة، ردا على هجوم إيران بالطائرات المسيَّرة والصواريخ على إسرائيل في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل شهر.

وتستهدف العقوبات البريطانية المتخذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، 4 شركات، ومديرين اثنين في شبكة شركات لتصنيع الطائرات المسيَّرة.