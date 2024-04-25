تستهدف المسيرات.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع تصنيع الطائرات المسيَّرة العسكرية في إيران، من أجل تقليص قدرة الأخيرة على إطلاق ذلك النوع من الطائرات.
وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة، ردا على هجوم إيران بالطائرات المسيَّرة والصواريخ على إسرائيل في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل شهر.
وتستهدف العقوبات البريطانية المتخذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، 4 شركات، ومديرين اثنين في شبكة شركات لتصنيع الطائرات المسيَّرة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "هدد الهجوم الخطير للنظام الإيراني على إسرائيل بسقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين، وبتصعيد أوسع للصراع في المنطقة".
وأضاف في بيان نقلته وكالة "رويترز": "بعثت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة، سنحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وذكرت بريطانيا أيضًا أنها ستفرض حظرًا جديدًا على تصدير مكونات الطائرات المسيَّرة والصواريخ إلى إيران في مسعى إلى الحد من قدراتها العسكرية.
والأسبوع الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد ومنظمات في الجيش الإيراني في تحرك منسق آخر مع الولايات المتحدة، عقب هجوم إيران على إسرائيل.
وفي الـ13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، أطلقت إيران طائرات مسيَّرة وصواريخ على إسرائيل، ردًا على هجوم الأخيرة على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، قبل ذلك الهجوم بنحو أسبوعين، ليزيد خطر حدوث مزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.