فرنسا.. توقيف المئات خلال أعمال شغب أعقبت مقتل المراهق نائل

أوقِف ما مجموعه 322 شخصاً في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة، ليل الأحد حتى الساعة 01,30 (23,30 ت غ)، حسب وزارة الداخلية، في وقت تتراجع حدة أعمال العنف التي أثارها مقتل المراهق نائل برصاص شرطي.

وأفيد بتسجيل حوادث في الشانزليزيه في باريس، وفي مرسيليا (جنوب) حيث أوقِف 56 شخصاً، وفي ليون (وسط شرق) حيث أوقِف 21 شخصا، استناداً إلى حصيلة مؤقتة.

وفي مرسيليا التي شكلت ليل الجمعة/السبت مسرحاً لحوادث كبرى وعمليات نهب، عمل جهاز أمني ضخم الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.