بعد ترشحه للرئاسة.. جهانغيري: وضع إيران ليس جيدًا

أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، الاثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، مؤكدًا أن "وضع إيران اليوم ليس جيدًا"، وأنه يسعى إلى تحقيق "حياة أفضل" للإيرانيين.

وقال جهانغيري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية "أنا إصلاحي، لكني أفكر بشكل وطني".

وأضاف "ستكون أولوياتنا الرئيسة معيشة الشعب والتنمية الشاملة، وحل الخلافات، وتوسيع فرص العمل، وخلق التوازن الإقليمي، وتوفير الصحة والتعليم والأمن للشعب، وحماية البيئة".

وتابع "كان شعب إيران يبحث عن الحرية والاستقلال والتقدم، وقد بذلت الجهود لتحقيق ذلك، لكن الشعب لا يزال في وضع صعب".

ونوه الى أنه مع "كل الإنجازات المختلفة التي حققناها لم نتمكن من خلق التطوير والنمو، وسوف تكون أولويتي هي معيشة الناس وتوسيع فرص العمل وضمان صحتهم وسلامتهم".