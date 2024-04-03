"لوموند": تصاعد غضب الجنود الأوكرانيين المشوهين جراء الحرب

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الغضب يتصاعد في صفوف الجنود الأوكرانيين الذين تركت الحرب مع روسيا تشوهات في أجسامهم.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء إحباطهم جراء ما واجهوه من نقص الدعم والإدارة البيروقراطية لعمليات الإغاثة الطبية؛ ما أدى إلى تزايد الانتقادات الموجهة ضد السلطات.

وأشارت إلى بروز صوت منتقد داخل الجيش الأوكراني نفسه، ما يشكك في الدعم المقدم للجنود الجرحى ومبتوري الأطراف.

وقال التقرير، إن هذا الاحتجاج، رغم أنه غير منظم، إلا أنه يكتسب وضوحًا بفضل المجتمع المدني وبعض أعضاء المعارضة.

ووفق "لوموند"، سلط النائب الأوكراني، أوليكسي هونتشارينكو، الضوء على ظهور مطلب سياسي جديد، مدفوعًا بتعبئة مليون شخص وعائلاتهم.