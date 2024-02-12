نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى "العناية المركزة"

أعلن مركز والتر ريد الطبي العسكري في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العناية المركزة، من أجل الخضوع لمراقبة "دقيقة ورعاية"، وذلك بعد "مشكلة طارئة في المثانة"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلن متحدّث باسم البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأمريكي، الذي يُعاني سرطان البروستاتا، فوّض مهمّاته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة في المثانة".

وقال المتحدّث بات رايدر في بيان سابق "نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.