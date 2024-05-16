"زيارة وداع".. ميدفيديف يسخر من وصول زيلنسكي إلى خاركيف

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنّها أبطأت التقدّم العسكري الروسي في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث ما زال الوضع "صعبًا للغاية" وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وزار الرئيس زيلينسكي العاصمة الإقليمية خاركيف، حيث اجتمع مع القادة العسكريين.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تيلغرام"، إن "الوضع في منطقة خاركيف هو إجمالاً تحت السيطرة، وجنودنا يُلحقون خسائر باهظة" بالجيش الروسي، مضيفًا: "لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية. ولهذا السبب، نقوم بتعزيز وحداتنا".