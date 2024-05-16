"زيارة وداع".. ميدفيديف يسخر من وصول زيلنسكي إلى خاركيف
رأى الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خاركيف بمثابة "وداعٍ للمدينة" التي تشهد هجومًا روسيًا منذ أيام.
وكتب ميدفيديف في منشور على موقع التواصل الروسي "فكونتاكتي": "زار زيلينسكي خاركيف خطوة قوية وزيارة وداع، هل ألقى عملة معدنية في الماء؟ أم أنه يريد الأمر بهذه الطريقة؟"
وأرفق ميدفيديف مع المنشور صورة تصوّر إعدام حاكم إيطاليا بينيتو موسوليني.
وأعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنّها أبطأت التقدّم العسكري الروسي في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث ما زال الوضع "صعبًا للغاية" وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وزار الرئيس زيلينسكي العاصمة الإقليمية خاركيف، حيث اجتمع مع القادة العسكريين.
وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تيلغرام"، إن "الوضع في منطقة خاركيف هو إجمالاً تحت السيطرة، وجنودنا يُلحقون خسائر باهظة" بالجيش الروسي، مضيفًا: "لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية. ولهذا السبب، نقوم بتعزيز وحداتنا".