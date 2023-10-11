الدنمارك والسويد تعلّقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين

أعلنت الدنمارك والسويد، الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".

وأضافت أنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".

وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".

وكانت الدنمارك رصدت للعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال تمّ تعليقها الآن.