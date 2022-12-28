بعد مفاوضات.. نتنياهو يوزع المناصب على حزبه ويختار أمير أوحانا رئيساً للكنيست‎‎

كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن قرار حزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين أمير أوحانا في منصب رئيس الكنيست المقبل، قبل أداء اليمين الدستورية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن: "تقسيم المناصب على الوزارات المتبقية في حزب الليكود مستمر، وفي الوقت الحالي يبدو أن أمير أوحانا، سيعين رئيساً للكنيست بدلاً من ياريف ليفين".