حزمة مساعدات أمريكية جديدة لإسرائيل وتايوان بمليارات الدولارات

وافق مجلس النواب الأمريكي، السبت، على مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل وتايوان بمليارات الدولارات مع استمرار الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في غزة.

وتهدف الأموال المخصصة لإسرائيل إلى تعزيز الدرع الإسرائيلي المضاد للصواريخ "القبة الحديدية". ويتطلب النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه الثلاثاء، وفق ما نقلت فرانس برس.

وصوت مجلس النواب الأمريكي السبت لصالح خطة مساعدات واسعة شملت أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، في خطوة كانت مرتقبة إلى حد بعيد تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وصوت النواب على الحزمة الضخمة البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار والتي يطالب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أشهر.