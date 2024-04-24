"تيك توك" تتعهد بالطعن أمام القضاء في قانون أمريكي يهدد بحظرها

وأضاف الرئيس التنفيذي للمنصة: "لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى أصواتكم".

وتابع: "قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي".

القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.

وبموجب النص، سيتعين على "بايتدانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

ظل "تيك توك" لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية، التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.