واشنطن تكشف حقيقة موافقة إدارة بايدن على محادثات "سرية" مع روسيا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز: "لم توافق إدارة بايدن على هذه المباحثات مثلما قلنا مرارا، لا شيء يخص أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا".

وكان المتحدث يشير إلى سياسة إدارة بايدن المتعلقة بعدم بحث إجراء مفاوضات محتملة حول إنهاء الحرب من دون إشراك المسؤولين الأوكرانيين.

وأضاف المتحدث أن الإدارة الأمريكية ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ليكون بوسع المسؤولين الأوكرانيين "التفاوض من مركز قوة حينما يعتقدون أن الوقت المناسب قد حان".

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز إن البيت الأبيض كان على علم بالمناقشات غير الرسمية.

وتابع "لكني أريد أن أوضح أننا لم نشجع على هذه المباحثات أو نرتب إجراءها ولم نكن ندعمها بأي شكل فعال... وكما قال الرئيس، لا شيء عن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا".

ونقلت "إن.بي.سي نيوز" عن 6 أشخاص مطلعين على المباحثات أنها استهدفت إرساء أساس لمحادثات محتملة لوقف الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ونقلت أيضا عن مصدرين قولهما إن المباحثات جرت بعلم الإدارة لكن ليس بتوجيه منها، وإن من اجتمعوا مع لافروف أطلعوا البيت الأبيض على التفاصيل عقب الاجتماع.