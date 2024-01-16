وزيرة خارجية كوريا الشمالية في روسيا وسط مخاوف غربية

وصلت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سونغ هوي، اليوم الثلاثاء إلى موسكو؛ في زيارة رسمية تأتي في ظل مخاوف غربية من تنامي العلاقات العسكرية والسياسية بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبيل محادثات مع نظيرته الكورية الشمالية، إن موسكو وبيونغيانغ، ستقومان بتلخيص النتائج الأولية لتنفيذ اتفاقيات اجتماع القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم كيم جونغ أون.

وأضاف لافروف: "التوقيت الذي اخترناه لاجتماعنا هو الأفضل لتقييم النتائج الأولية للعمل الفعال الذي تم الشروع به، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، خلال اجتماع قمة أيلول/سبتمبر، بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس كيم جونغ أون، في قاعدة 'فوستوتشني' الفضائية".

ولفت إلى "أن سياسة الولايات المتحدة وتابعيها الإقليميين المتمثلة في خلق تهديدات أمنية لكوريا الشمالية لا تساهم في حل المشاكل في المنطقة"، مؤكدا أن موسكو ستواصل الدعوة إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وشدد وزير الخارجية الروسي على موقف موسكو إزاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية "الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للمشاكل القائمة" من خلال "عملية تفاوض دون أي شروط مسبقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء شمال شرق آسيا".