روسيا تحقق مكاسب ميدانية قبل قمتين حاسمتين حول أوكرانيا

أعلنت روسيا الاثنين تحقيق مكاسب ميدانية جديدة على جبهة القتال، قبل أيام من قمتين حاسمتين بالنسبة لأوكرانيا، بحسب "فرانس برس".

يأتي ذلك في ظل ضعف القوات الأوكرانية بسبب نقص العتاد والمجنّدين وتأخر وصول الإمدادات من الغرب.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في إيطاليا من الـ13 إلى الـ15 من يونيو/ حزيران على أمل التوصل إلى اتفاق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل مساعدة أوكرانيا.

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة لمطالبة الحلفاء الغربيين بزيادة مساعدتهم لبلاده، قبل التوجه إلى قمة حول السلام في أوكرانيا تعقد في سويسرا بحضور عشرات القادة من كل أنحاء العالم وفي غياب روسيا والصين.

وفي إشارة إلى تقدّم بطيء، لكنه ثابت، للوحدات الروسية التي تقاتل على الجبهة منذ أشهر، أعلنت روسيا الاثنين سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم نفسه أن الوضع على خط الجبهة بأكمله في منطقة دونيتسك هو "الأصعب".

وفي هذه المنطقة حيث يتركز معظم القتال، وصف جنود الأحد الوضع بأنه "صعب" ومحبِط في مواجهة هجمات يومية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام منتدى اقتصادي الأسبوع الماضي، إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية حتى الآن منذ مطلع العام.

وشنّت القوات الروسية هجوما في الـ10 من أيار/مايو على منطقة خاركيف (شمال شرق) وتمكّنت من السيطرة على العديد من القرى قبل أن تبطئه تعزيزات أرسلتها أوكرانيا.

وتخشى كييف أيضًا هجومًا جديدًا في منطقة سومي المجاورة حيث رصِد توغل روسي الاثنين.