كوريا الجنوبية.. مسؤول طبي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لزعيم المعارضة بعد طعنه

قال مسؤول بمستشفى إن إصابة زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج الذي تعرض لطعن في الرقبة لا تهدد حياته.

وقال المسؤول من مستشفى جامعة بوسان الوطنية إن لي نُقل إلى سول بعد تلقي العلاج الطارئ وإجراء أشعة مقطعية.

وتعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن لي تعرض للطعن بسلاح في الجانب الأيسر من رقبته من رجل مجهول أثناء قيامه بجولة في موقع لمطار مقترح في بوسان. وأضافت أنه تم القبض على المهاجم في مكان الحادث.

وأظهرت صور نقلتها تقارير إخبارية لي وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته. وقالت يونهاب إنه تم نقل لي إلى مستشفى، وأنه واع لكنه ينزف.